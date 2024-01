Homem que roubou e matou amigo na véspera do Natal é condenado a 30 anos de prisão

A Vara Criminal da comarca de Campos Novos, no meio-oeste, condenou um homem a 30 anos de reclusão, em regime fechado, por latrocínio. O réu roubou o carro, o celular e R$ 2,5 mil do amigo e o matou com, pelo menos, sete golpes de faca na semana do natal, em 2019.

Os dois homens trabalhavam juntos. De acordo com os autos, o réu, inclusive, frequentava a casa da vítima, que foi vista com vida pela última vez na noite de 20 de dezembro. Conforme a denúncia, o acusado foi avistado ao volante do carro do amigo no dia seguinte, em uma cidade vizinha. Com problemas mecânicos, ele precisou chamar um guincho.

Na véspera do Natal, em uma confraternização no trabalho, o réu apareceu com hematoma no olho, o que indica uma possível luta corporal em oportunidade anterior. Ele buscava a todo custo esconder a lesão. Neste mesmo dia, o corpo da vítima foi encontrado no interior do município de Campos Novos.

O acusado tentou vender o celular do amigo por R$ 400 e explicou que o celular era do seu irmão. A caixa do aparelho foi encontrada em sua casa. Ele também subtraiu o dinheiro que a vítima havia recebido do empregador, no dia 20. Quando foi encontrado pelas autoridades policiais, o réu já não possuía o aparelho e o dinheiro. A sentença que o condenou é passível de recurso no Tribunal de Justiça.

Com informações do TJ-SC