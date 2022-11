Homem que agrediu idoso e enterrou-o ainda vivo é condenado a 18 anos em São Paulo

Homem que matou um idoso de 66 anos na cidade de São Pedro, no estado de São Paulo é condenado a 18 anos de prisão na última quarta-feira (9/11). O senhor foi agredido e enterrado ainda vivo em sua própria chácara.

O Júri reconheceu a presença das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, condenando o réu também por ocultação de cadáver.

Nos autos, demonstrou-se que o réu mantinha relação de amizade e confiança com o idoso, e passou a morar com ele na chácara. No entanto, após um período de convivência, o réu resolveu matar a vítima para poder usufruir livremente de seu patrimônio. O condenado agiu com a ajuda de outros dois homens para esconder o corpo da vítima.