Homem é denunciado por esfaquear a companheira na frente da filha

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Viamão, denunciou nesta quarta-feira, 10 de janeiro, um homem que esfaqueou a companheira no Município da Região Metropolitana. A tentativa de feminicídio ocorreu no dia 5 de dezembro do ano passado, na frente da filha menor do casal. O acusado se encontra recolhido no sistema prisional desde o dia 5 deste mês. Na ocasião, houve manifestação favorável do MPRS à prisão, após reapresentação da Polícia Civil ao Poder Judiciário.

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Bárbara Pinto e Silva. Segundo ela, houve a incidência de quatro qualificadoras neste crime: motivo torpe, em razão do sentimento de posse que o denunciado tinha em relação à vítima, emprego de meio cruel, já que foram desferidos diversos golpes de faca em diversas regiões do corpo dela, além de ser um delito praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino e recurso que dificultou a defesa da companheira do acusado.

Em relação à última qualificadora atribuída à tentativa de feminicídio, a promotora ressalta que a companheira do denunciado estava em casa arrumando as roupas da filha: “ele entrou no cômodo e passou a desferir as estocadas com a arma branca contra ela de maneira imediata, inclusive, segurando-a e cobrindo sua boca para que não pedisse socorro”. A denúncia foi encaminhada à 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal de Viamão.