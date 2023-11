Homem é condenado por matar idoso atropelado

Após a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Rosa do Sul condenou um homem a sete anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto por homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de matar). O réu foi responsável pela morte de um idoso por atropelamento.

O crime foi praticado em 24 de agosto de 2012, por volta das 18h40. O condenado transitava com uma motocicleta na estrada geral, na localidade de Mãe dos Homens, em Praia Grande. Consta na denúncia do MPSC que o réu trafegava em alta velocidade, o que é totalmente incompatível com as condições da via, já que se trata de uma estrada de chão batido, sem acostamento e iluminação pública.

Além da velocidade excessiva, o réu ainda fazia manobras perigosas, empinando a motocicleta ao passar por uma lombada no local. Nessas condições, colidiu contra um pedestre de 68 anos que transitava na via. O atropelamento causou inúmeras lesões que levaram à morte do idoso.

Diante do reconhecimento das provas e dos indícios de autoria do crime, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri considerou o réu culpado de homicídio simples, sem qualificadoras. O MPSC foi representado no julgamento pela Promotora de Justiça Iara Klock Campos.

Com informações do MPSC