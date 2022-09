Gustavo Sotero é demitido do cargo de delegado após 5 anos do homicídio de advogado em casa noturna

Gustavo de Castro Sotero foi exonerado do cargo de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, na quinta-feira (15). O ex-delegado foi condenado pelo crime de homicídio contra o advogado Wilson de Lima Justo Filho, e por tentativa de homicídio contra outras três pessoas que estavam no local, entre elas, a esposa. O crime ocorreu em novembro de 2017, no bar Porão do Alemão, em Manaus.

O ex-delegado foi condenado a mais de 30 anos de prisão, e a perda do cargo, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), atualmente, cumpre a pena em regime semiaberto após ter sido beneficiado pela progressão da pena. Na noite do crime, Sotero iniciou uma calorosa discussão com o advogado dentro do bar, sobrevindo disparos de tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com o decreto oficialmente assinado pelo governador Wilson Lima, Sotero foi desligado definitivamente do cargo de delegado e deixará de receber os proventos oriundos do cargo que ocupava, com salário estimado em mais de R$30 mil reais, de acordo com o Portal de Transparência. O governador destacou que o ex-servidor público não cumpriu com o dever dos servidores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, infringindo os artigos da Lei 3.278.

Até o mês passado – mesmo condenado a perda do cargo, Sotero ainda continuava a receber o salário de delegado, embora a condenação do TJAM tenha decretado a perda do cargo há quase um ano.