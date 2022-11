Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morre aos 53 anos

Guilherme de Pádua, o ex- ator que matou Daniella Perez em 1992, morreu na noite deste domingo, dia 06 de novembro, vítima de uma parada cardíaca, de acordo com a congregação religiosa Igreja Batista da Lagoinha, que acolheu Pádua após sua saída da prisão, ordenando-o pastor em 2017. A morte foi confirmada em nota pela setor de imprensa da Igreja.

“Com 53 anos completados no último dia 02 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação, em 2017, liderando o ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados”, diz o comunicado.

Guilherme de Pádua ficou famoso por sua atuação na novela “De corpo e Alma”, exibida pela Rede Globo de Televisão na década de 1990. Pádua fazia um par romântico com Daniella, filha de Glória Perez, a autora da trama das 8. Em 28 de dezembro de 1992, Daniela foi encontrada morta num matagal na Barra da Tijuca, com 18 perfurações concentradas na região do coração.

Guilherme de Pádua, morto neste domingo, havia consolado Glória Perez ao telefone antes de ser indiciado pela Polícia, e houve sinais de que a atriz havia sido morta num sacrifício ritual de magia negra. Daniella, na verdade, havia sido assassinada por Guilherme de Pádua.

O crime contra Daniella data de 28 de dezembro de 1992. O corpo de Daniella foi encontrado num matagal na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, perfurado com cerca de 18 punhaladas realizadas com uma tesoura que feriram seus pulmões e o coração. O ator e a mulher armaram uma emboscada contra a vítima. Ambos foram condenados por homicídio qualificado a uma pena de 19 anos de prisão.

Há cinco anos, Pádua se transformou num pastor da Igreja Batista de Lagoinha, em sua cidade natal, Belo Horizonte. Neste domingo, veio a falecer, vítima de parada cardíaca, segundo a nota da assessoria de imprensa da Igreja. Antes de morrer, Pádua, por meio de um vídeo, pediu perdão a Glória Perez, mãe da vítima assassinada.