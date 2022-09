Grupo comandado por detento gaúcho é condenado a 82 anos de prisão por roubo no Oeste-SC

Cinco homens foram condenados por roubo ocorrido na madrugada do dia 5 de dezembro de 2021, em Irati, no Oeste. Somadas as penas por roubo circunstanciado e formação de quadrilha, o total é de 82 anos, sete meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Além disso, o grupo ainda deve pagar, solidariamente, o valor de R$ 29 mil como reparação dos danos causados às vítimas. A sentença é da Vara Única da comarca de Quilombo.

As maiores condenações foram prolatadas para dois dos quatro agentes que entraram na casa. Cada um foi condenado a 21 anos, quatro meses e 17 dias de reclusão. O mentor do grupo coordenou e financiou toda a atividade de dentro do Complexo Penitenciário de Charqueadas, na cidade de Porto Alegre/RS, via ligações e mensagens telefônicas. Ele foi condenado a 17 anos, nove meses e 24 dias. Os outros dois participantes do assalto receberam a sentença de 11 anos e seis dias de prisão.

Todos respondem por roubo circunstanciado – pelo fato de agir em duas ou mais pessoas, manter as vítimas em cárcere e usar de violência ou grave ameaça com arma branca – e formação de quadrilha. Eles tiveram negado o direito de recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público a partir de investigação da Polícia Civil, entre 0h20 e 1h10 do dia 5 de dezembro de 2021, quatro homens encapuzados e com roupas pretas entraram pelos fundos de uma casa localizada no centro de Irati. O casal residente, que estava no quarto, foi amarrado e amordaçado. Com facões e arma de fogo, os bandidos diziam estar com o filho, nora e netos do casal em outro local.

Sob ameaça de cortar um dedo da mulher, o homem abriu o cofre. Os assaltantes levaram celulares, joias, semijoias, dinheiro e cheques que totalizaram R$ 29 mil. Toda a organização e logística foi encontrada nos aparelhos celulares apreendidos com os acusados, cujas quebras de sigilo telefônico foram autorizadas pela Justiça.

Fonte: Asscom TJSC