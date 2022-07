Golpes contra idosos pelos meios eletrônicos podem ser evitados firma Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Amazonas faz alerta sobre a importância de não efetuar o repasse de informações pessoais e senhas por meios eletrônicos para evitar golpes financeiros indesejados, especialmente sobre os alvos mais visados: os idosos. A preocupação decorre do conhecimento pelo órgão defensor de inúmeros casos de vítimas que recebem ligações que têm natureza ilícita, seja no campo cível ou penal. Há exemplos de idosos que recebem mensagens que há dinheiro disponível na conta há muito tempo e que, para acessar, bastará a confirmação dos dados pessoais. Quando não criminosos, pode haver o desvio de conduta de representantes bancários que objetivam consumar a operação de empréstimos a pessoas desavisadas.

Centenas de idosos têm procurado a Defensoria Púbica narrando que são vítimas de golpes financeiros, como o caso da aposentada Deuza Santarém, de 65 anos, que mora em Parintins, no Amazonas, que foi induzida por uma instituição financeira a fazer um empréstimo e acabou adquirindo uma dívida que não esperava.

Informações coletadas, inclusive de dados com origem na Febraban, durante o período da pandemia, as iniciativas contra os idosos aumentaram em cerca de 60%. “Os idosos acabam sendo vítimas frequentes desse tipo de crime em decorrência da vulnerabilidade e terminam por sofrer inúmeras privações e violações de seus direitos”, informou a Defensora Pública Mirella Leal.

A Defensora listou algumas dicas que podem ajudar idosos antes de realizar qualquer transação financeira: a) Nunca repassar documentos pessoais e senhas para pessoas desconhecidas, por telefone e WhatsApp; b) Quando receber ligações de financeiras, peça ajuda de um parente de confiança para realizar o atendimento; c) Se precisar contratar um empréstimo, a forma mais segura é procurar pessoalmente a entidade conveniada e tirar dúvidas; d) Se receber informações por meios eletrônicos sobre valores a receber em razão da aposentadoria, antes de fechar o negócio, entre em contato com o INSS para confirmar.