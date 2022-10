Estágio de Direito no Ministério Público do Amazonas tem inscrições abertas a partir de amanhã

O Procurador Geral de Justiça do Amazonas lançou o Edital nº 003/2022/PGJ e a partir de amanhã, dia 10.10.2022, estarão abertas as inscrições para admissão ao estágio da Instituição para o XXIII Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas. O exame destina-se ao preenchimento de 15(quinze) vagas existentes nas Promotorias e Procuradorias de Justiça e formação de cadastro de reserva.

O exame terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a contar da homologação do resultado final. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, por meio de formulário disponível no endereço eletrônico www.mpam.mp.br, da 00 h do dia 10/10/2022 até as 23h59 do dia 21/10/2022. No ato da inscrição, o candidato deverá dar prova de matrícula no Curso de Graduação em Direito de instituição de ensino oficial reconhecida, a partir do 5º período ou equivalente para instituições de regime anual.

O estagiário de direito receberá bolsa mensal de R$ 1.173,56, acrescido de auxílio transporte de R$ 167,20, valores atualizados pelos Atos da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, devendo corresponder ao expediente do Foro e compatibilizar com a duração do turno do funcionamento do Curso de Graduação em Direito em que esteja matriculado.

O certame das etapas do processo seletivo será efetuado em duas etapas, sendo a primeira etapa correspondente a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para o dia 20/11/2022, das 09h às 12 h, em ambiente online , com link a ser fornecido ao candidato via e-mail pela PGJ em até 24 horas antes da realização da prova. A segunda etapa será realizada com uma prova subjetiva, com duração de 3 horas e será realizada dia 20/11/2022, das 14h as 17h, em ambiente on-line, com link a ser fornecido ao candidato via e-mail pela PGJ em até 24 horas antes da realização da prova.