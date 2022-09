Estado terá que indenizar enquanto esteve preso, diz Lula em campanha no Rio

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, em discurso no Rio de Janeiro, em ato de campanha eleitoral à Presidência do país, firmou que o Estado terá que “devolver” e lhe “pagar os prejuízos que eles causaram, em sua vida enquanto foi mantido preso. A declaração não foi bem recepcionada e chamou a atenção de bolsonaristas que já estão usando do material como munição contra o petista.

Lula firmou que foi absolvido nos processos da Lava Jato. Ocorre que as condenações sofridas pelo petista não declararam sua inocência, apenas foram consideradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal. Lula se referiu a uma entrevista na Globo, em que Willian Bonner teria dito: “Presidente o senhor não deve mais nada à Justiça desse país”.

O ato foi proclamado em uma quadra da Portela, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, em campanha ao lado de Eduardo Paes. “Em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida”, enfatizou o ex-presidente da República. Lula ficou 580 dias foi o tempo que Lula ficou preso. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que os procuradores da Lava Jato e Moro foram parciais em relação aos casos investigados contra Lula.