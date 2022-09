Empresário acusado de torturar enteado continuará preso no Rio de Janeiro com uso de medicação

Após ser evidenciado por câmeras de segurança do prédio onde o acusado morava com a então mulher, o filho dela e a filha que o casal teve, em Niterói, e sozinho com a criança que foi vitimada, de apenas 04 anos, o empresário Victor Arthur Pinho Possobom, de 32 anos, iniciou a prática da tortura contra o enteado, no Rio de Janeiro. Preso, os advogados alegaram que ele sofre de transtornos psiquiátricos e solicitaram que recebesse medicação, mas não se conseguiu a domiciliar pretendida. O empresário se encontra preso, preventivamente, na Cadeia Púbica Frederico Marques.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do prédio onde o acusado morava. No registro, em vídeo, Possobom está em um sofá no saguão do prédio. Ele olha ao redor, e, aparentemente, por entender que estava sozinho com a criança, a sufoca e a agride. Na entrada do elevador, de imediato, as câmeras detectam quando Possobom coloca a mão na boca e no nariz do menino, que fica estático.

A defesa, no entanto, obteve a permissão judicial para a entrada de medicamentos controlados para o padrasto da criança agredida, medicação que será entregue pelo próprio advogado de Possobom, mediante determinação judicial. Há relatos que o agressor tem antecedentes por crime de violência doméstica contra a mulher, mãe da criança.