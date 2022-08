Em Manicoré, juíza realiza cerimônia de casamento com 16 casais

A juíza Naia Moreira Yamamura, titular da 1.ª Vara da Comarca de Manicoré-AM, realizou na última quinta-feira (18/08) uma cerimônia coletiva de casamentos civis no município.

Após a habilitação dos participantes, feita no cartório extrajudicial, a cerimônia foi realizada na Câmara dos Vereadores da cidade e contou com a participação de 16 casais, a maioria composta por ribeirinhos.

Segundo o diretor de Secretaria da 1.ª Vara de Manicoré, Mauro Alexandre Alves dos Santos, o evento tem como objetivo levar cidadania às regiões mais distantes, estando o Poder Judiciário cada vez mais próximo do cidadão.

O servidor também acrescenta que a cerimônia visa à regularização da situação civil entre os cônjuges, pois por meio do casamento as pessoas legalizam a união: “Alguns casais já conviviam em união estável há algum tempo e agora oficializaram a união com o casamento”.

Fonte: Asscom TJAM