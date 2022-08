É incabível pedido que consista em pretensão de novo julgado de matéria já decidida

Não havendo contradição interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão , e sua conclusão, inexiste matéria a ser alvo de embargos de declaração em sede de Mandado de Segurança que denegou a liminar pretendida por Maria Milene de Souza Gomes. Essa conclusão consiste na posição jurídica do Tribunal de Justiça ao apreciar recurso de embargos nos autos do processo 0002476-91.2021.8.04.0000, em que foi embargado o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas Cbam.

Como consta no acórdão , em sede de embargos declaratórios somente se verifica a omissão de acórdão quando este deixa de ratar a matéria que seja relevante para a resolução do mérito. Não havendo contradição interna não incide pressuposto legal autorizativo para o ajuizamento dos embargos, que embora conhecidos, deixarão de ser acolhidos pelos julgadores.

O julgado também explica que a contradição é a chamada contradição interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão , e a sua conclusão. Segundo o julgado, não há contradição entre o entendimento adotado no voto e o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal, que pudesse acolher, no caso, o recurso.

Concluiu-se, no julgamento, que, afinal, o que se detecta é uma má utilização dos embargos, pois o que se pretende é um pronunciamento acerca de assunto que, de fato, já foi objeto de manifestação da corte, não servindo os embargos para rediscussão de matéria já analisada.

