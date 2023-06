DPE-AM dá posse a duas novas servidoras que vão atuar em Maués e Iranduba

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou a cerimônia de posse de duas novas servidoras, na quinta-feira (01), na sede da Defensoria, localizada na avenida André Araújo, bairro Aleixo. Aprovadas em concurso público para o cargo de analista jurídica, Janaína Luchesi de Aguiar e Beatriz Dantas Teixeira foram empossadas pelo defensor público geral, Ricardo Paiva.

Além do defensor geral, estiveram presentes os amigos das novas servidoras, e a diretora de Gestão de Pessoas, Edineida Gato.

“Eu sei bem como são as dificuldades de estudar para concurso e de ser aprovado. Parabéns às duas que vão cumprir sua missão no interior do Amazonas, em Maués e Iranduba”, disse Paiva.

Em seu discurso, Janaína Luchesi, que vai atuar no município de Maués, destacou “a responsabilidade da Defensoria perante a sociedade, sendo necessária uma atuação voltada para a busca de um país mais justo, democrático e livre para todos”.

Já Beatriz Dantas, que vai atuar em Iranduba, falou do propósito de estudar e se dedicar para a aprovação em um concurso público. “Essa cerimônia para mim, e para todos àqueles que prestam concurso público, é um momento de colheita. Foram muitos anos de estudos, abdicações, esforços e investimento, para um propósito maior. Existe o tempo do homem, entre a aprovação e a posse, e o de Deus. Agora estou colhendo os frutos que plantei lá atrás, de um árduo trabalho”, disse ela.

Com informações da DPE-AM