Desembargador João Simões é homenageado com a “Medalha do Mérito Industrial Moysés Israel”

O diretor da Escola Superior de Magistratura do Amazonas e decano do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador João de Jesus Abdala Simões, foi homenageado com a “Medalha do Mérito Industrial Moysés Israel – Edição 2022”, outorgada pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam). A solenidade ocorreu na noite do último dia 27 de maio, no Sesi Clube do Trabalhador, quando também foram entregues os prêmios de “Industrial do Ano” 2022, 2021 e 2020, além do “Microindustrial do Ano” 2022 e da Empresa Exportadora 2022.

Após dois anos sem poder realizar a cerimônia de entrega do “Prêmio Industrial do Ano”, em decorrência da pandemia da covid-19, a Fieam reuniu 380 convidados na cerimônia, prestigiada por autoridades civis e militares, entre as quais o governador do Amazonas, Wilson Lima, para homenagear personalidades e organizações que fizeram a diferença para a economia do Estado do Amazonas.

Ao abrir a solenidade, o presidente da Fieam, Antonio Silva, falou da satisfação da entidade em poder, após quase dois anos e meio de pandemia, atualizar o evento “Industrial do Ano” , que classificou de “evento da vitória. “Juntos trilhamos um dos períodos mais difíceis de nossas vidas, tal a preocupação com os nossos negócios, nossos empregados, nossas famílias e amigos”, frisou ele, destacando o papel que a indústria desempenhou para continuar as suas atividades, manter os seus quadros e dar a enorme contribuição para a nossa sociedade.

Trejetória reconhecida

Ao receber sua honraria, o desembargador João Abdala Júnior Simões disse ter a grata satisfação em receber a homenagem, após mais de 50 anos de dedicação profissional, divididos entre a advocacia e a magistratura.

Nascido em Manaus, João Simões formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, e tem especialização em Direito Privado (pela mesma instituição) e em Direito Processual, pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressou no Tribunal de Justiça do Amazonas em 2004, aos 52 anos de idade, pelo Quinto Constitucional, em vaga destina à Classe dos Advogados. Seis anos depois chegou à Presidência do TJAM, dirigindo a Corte no biênio 2010/2012. Também exerceu, de 2017 a 2018, o cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER/AM), além da Presidência da Corte Eleitoral, no biênio 2018-2020.

Premiados

Na cerimônia do último dia 27, os empresários Irani Bertolini (Transportes Bertolini), Gilberto Novaes (Transire Eletrônicos) e Sun Un Song (Fundação Matias Machline) foram homenageados pelo Sistema Indústria do Amazonas (FIEAM). Os indicados receberam, respectivamente, o título “Industrial do Ano” de 2020, 2021 e 2022.

Na mesma ocasião, aconteceu o reconhecimento como “Microindustrial do Ano 2022” do empresário Daniel Pinheiro, da Biozer da Amazônia, fabricante de cosméticos incubada no Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (Cide). A Recofarma Indústria do Amazonas Ltda também recebeu o diploma de “Empresa Exportadora de 2021”.

Além de João Simões, a Medalha do Mérito Industrial 2022 também foi outorgada à empresa Samel, na ocasião representada pelo seu presidente, Luís Alberto Nicolau.

