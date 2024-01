Desdobramento de buscas e apreensões ordenadas por Moraes atinge um dos filhos de Bolsonaro

Em novo desdobramento das investigações sobre um esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o ministro Alexandre de Moraes ordenou o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (29/1). Um dos alvos, segundo a Folha de S.Paulo, é o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

s buscas estão ocorrendo na Câmara Municipal do Rio da Janeiro e na residência do vereador. Entre os alvos da operação estão também assessores de Carlos, segundo o G1.

Por ordem de Alexandre, a PF investiga suposto uso da agência para favorecer também outros dois filhos do ex-presidente, Flávio e Jair Renan.

O processo apura o uso do software espião FirstMile para espionar alvos políticos do clã Bolsonaro sem ordem judicial. Entre os alvos, estariam ministros do próprio Supremo.

Fonte Conjur