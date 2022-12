Deputado é condenado a devolver R$299 mil aos cofres públicos do Amazonas

O deputado estadual reeleito Sinésio Campos (PT) foi condenado a devolver R$ 229 mil aos públicos após o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) julgar irregulares sua prestação de contas da campanha deste ano.

O TRE seguiu parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) que não encontrou o comprovante de recolhimento das sobras financeiras de campanha relativas a gastos com impulsionamento de publicações nas redes sociais, no valor de R$ 466,23. Ainda foram detectadas ausências dos itinerários no fretamento de aeronaves, no valor de R$ 145,8 mil, irregularidade no gasto de R$ 80 mil com publicidade e na despesa de R$ 3m6 mil com pessoal.

O relator das contas do deputado afirmou que o Sinésio sequer apresentou defesa contra as denúncias feitas pelo MPE. Sinésio não se manifestou sobre a decisão que ainda cabe recurso.