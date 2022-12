TRT11 decide suspender expediente a partir das 10h na segunda-feira (12/12)

O expediente do Tribunal do Regional do Trabalho da 11ª região (Amazonas e Roraima) na próxima segunda-feira (12/12) está suspenso, a partir das 10h da manhã. Por sua maioria, em sessão, o tribunal pleno deferiu o pedido do desembargador presidente eleito Audaliphal Hildebrando da Silva, diretor da Escola Judicial do TRT da 11ª Região (EJUD11).

A suspensão concedida visa à participação dos magistrados e servidores no encerramento do ano letivo da Ejud11. A programação do evento conta com a palestra “A arte de ser leve”, com a jornalista Leila Ferreira, e ainda, com a entrega de medalhas de Honra ao Mérito da Ejud11, e premiação do Concurso Mulheres Formadoras e Informadoras da Justiça do Trabalho. O evento acontecerá presencialmente no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus e terá transmissão ao vivo pelo canal da Ejud11 no youtube.

Com informações do TRT-11