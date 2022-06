Corregedoria abre sindicância contra delegado que sacou arma em briga de trânsito em Manaus

Manaus/AM – O delegado Saulo Rodrigues Leotty, flagrado com uma arma ameaçando um homem durante uma briga de trânsito nessa quarta-feira (1), no bairro Compensa, vai ser alvo de uma sindicância investigativa na Corregedoria Geral do Amazonas.

Em nota, o órgão afirma que está tomando todas as providências legais para apurar a conduta do policial civil e que já deu início ao procedimento administrativo disciplinar.

A Corregedoria disse ainda que tomou conhecimento do fato por meio do vídeo veiculado nas redes sociais e que busca mais informações sobre o caso e sobre o homem que aparece sendo agredido.

A cena ocorreu na tarde de ontem, na avenida Brasil e doi filmada por populares que viram o tumulto. No vídeo, o delegado sai do carro já armado e bastante transtornado.

Ele grita e aponta a arma na direção do homem, enquanto caminha na direção dele. Ao se aproximar, ele empurra a vítima que chega a se bater em outro carro que estava parado na frente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), o homem agredido era um pedestre, mas o motivo da briga não foi revelado.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, informa que na tarde desta segunda-feira (1°/06), tomou conhecimento de uma suposta briga de trânsito envolvendo um Delegado de Polícia Civil, o qual teria ameaçado um pedestre utilizando-se de sua arma de fogo.

Confira a nota na íntegra:

“Ao tomar ciência da presente notícia, imediatamente, a Corregedoria-Geral acionou o serviço de sobreaviso do Órgão Correcional para que diligencie em busca de mais elementos de informações sobre a filmagem que está sendo veiculada em redes sociais.

A Corregedoria-Geral reforça que está tomando todas as providências para apurar o caso.A Corregedoria-Geral informa que no que tange à esfera administrativa disciplinar, serão adotadas as providências legais cabíveis e necessárias, já tendo sido determinada, de ofício, a abertura de sindicância investigativa para apurar a conduta do servidor policial civil envolvido na ocorrência.

Ressaltamos que a SSP-AM não compactua com desvios de conduta de servidores policiais do Sistema de Segurança Pública, tendo o dever legal de apurar todo o contexto fático através do devido procedimento administrativo disciplinar, em total reverência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A Corregedoria-Geral está à disposição da sociedade amazonense para receber as denúncias que envolvam servidores do sistema de Segurança Pública do Amazonas através dos seguintes canais de denúncias: Telefone: (92)3211-1036″.