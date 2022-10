Coração humano arrancado e jogado no meio da rua era de um pedreiro brutalmente assassinado

Foi convertida em prisão preventiva o flagrante delito de Juraci Luciano de Souza, por ter matado a facadas um pedreiro. O pedreiro, logo após sofrer a agressão e assassinado, teve seu coração arrancado e jogado no meio da rua, no bairro Jardim Medeiros, em Arthur Nogueira, em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil o homem matou a vítima usando um facão e aparentava estar mentalmente instável, dando diversas versões do que o motivou a cometer o crime que ficou conhecido como crime da rua Domingos Galo. O homem foi encontrado pela Polícia Militar, com o facão que matou a vítima, há poucos metros onde se encontrava o corpo.

De acordo com a Delegacia de Arthur Nogueira, responsável pela investigação, a vítima foi assassinada em um terreno, onde teve o seu coração arrancado com o uso do facão. Na sequência , o assassino pegou o órgão da vítima e o arremessou na rua, que ficou interditada por horas para os trabalhos da equipe científica.