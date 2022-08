​Conselheiro do TCE-AM palestra no Tribunal de Contas de Portugal em setembro

Referência nas discussões de análise de contas referente ao bioma amazônico, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro, palestra, no dia 12 de setembro, no Tribunal de Contas de Portugal. O seminário “Resíduos Sólidos: Terra, Rios e Oceanos” marcará o lançamento do livro “Resíduos Sólidos”, que teve coordenação do conselheiro.

“A curiosidade que eles têm em relação à Amazônia é muito grande. Vamos discutir a questão dos resíduos sólidos em terra, rios e mar, porque é triste a realidade em termos da poluição. É muito importante trocarmos experiências com pessoas empenhadas na temática”, destacou o conselheiro Júlio Pinheiro.

Durante o evento, participaram dos debates o presidente do Tribunal de Contas de Portugal, José F. Tavares; o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; a juíza-conselheira do TC Portugal, Helena Maria Abreu Lopes; o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes; o ex-deputado Federal e Relator do PL Política Nacional de Resíduos Sólidos, Fábio Feldmann, e o Ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, Duarte Cordeiro.

O evento é uma realização do TC de Portugal, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa e a Embaixada do Brasil em Lisboa.

Além da palestra no TC Portugal, o conselheiro também falará na Universidade de Coimbra, uma referência mundial em pesquisa nos diferentes níveis de ensino.

Durante a visita ao país, o conselheiro abordará o controle ambiental, que após anos de empenho, se tornou uma das importantes áreas de atuação do TCE-AM.

Fonte: Asscom TCE-AM