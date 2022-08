Condenado por estuprar enteada é preso em Manaus

Manaus/AM – Policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 10h, mandado de prisão em razão de pena privativa de liberdade em regime fechado em nome de um homem de 54 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua enteada. O crime ocorreu entre os anos de 2011 e 2013, no bairro Tancredo Neves, zona leste.

A prisão do homem ocorreu na rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul. O delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, disse que as equipes tomaram conhecimento da ocorrência em 2013, ocasião em que a mãe da menina denunciou o crime, e então foram iniciadas as investigações.