Condenado acusado de homicídio qualificado no RS

Nesta última quarta-feira (11/10), o Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou Rudson Cabreira, acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação praticada contra a vítima, que foi atingida com um golpe na cabeça com uma travessa de madeira. O laudo apontou como causa da morte traumatismo craniano. A pena foi fixada em 14 anos de prisão em regime fechado.

O júri, presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria, encerrou por volta das 16h30min. O réu permanece recolhido em prisão preventiva.

Caso

O fato ocorreu no dia 7 de novembro de 2014, na localidade de Mariano Pinto, interior do município de Alegrete. Segundo a denúncia do Ministério Público, Rudson, acompanhado da namorada, teria planejado o crime, deslocando-se até a fazenda onde a vítima morava e trabalhava para matá-la em razão de dívida com o casal. A mulher foi absolvida pelo Conselho de Sentença.

Com informações do TJ-RS