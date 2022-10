Comissão Americana investiga invasão do Congresso e Trump é alvo de notificação

Uma Comissão Americana instaurou procedimento para apurar a invasão ao Congresso dos Estados Unidos da América no mês de janeiro do ano passado por possíveis apoiadores do ex-presidente, derrotado nas urnas, Donald Trump, e, nesse quadro, referida Comissão expediu intimação para que o ex-chefe de estado americano compareça para depor como investigado.

A ordem expedida contra Donald Trump é enfática em determinar que Trump conceda o depoimento até o dia 14 de novembro de maneira presencial ou on-line , e que apresente todos os documentos requeridos até o dia 4 de novembro. Tudo se centra na conclusão de que Donald Trump tenha, pessoalmente, orquestrado e supervisionado um esforço com várias partes para questionar os resultados da eleição presidencial americana ocorrida no ano de 2020, quando sagrou-se vencedor o atual presidente Biden.

Informações levadas à autoridade americana investigadora indicam que não há indícios de que o ex-presidente esteja com espírito de colaboração, mas a possibilidade não está definitivamente descartada. Em referência à essa Comissão, Trump, como sempre, não perdeu a oportunidade de divulgar por meio de suas redes sociais que ‘ela é um fracasso e somente serviu para dividir o país”.

Se não testemunhar, como se pretenda, ao ex-presidente possa caber a invocação da quinta emenda americana, arma jurídica com a qual o cidadão americano, ao invocá-la, firma que não admitirá a autoincriminação. Mas há previsão de que Trump, certamente, irá criar um impasse jurídico a ser resolvido na comunidade americana.