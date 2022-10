Combate de exploração sexual a crianças se destaca com reflexos positivos de resgate de menores

As operações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes tem acenado positivamente no país com resultados maiores nos números que se evidenciam. A operação Parador 27, coordenada pelo Ministério da Justiça divulgou que somente em 2022 foram resgatadas 183 crianças vítimas de abuso sexual. Esse aumento é também reflexo de um trabalho conjunto com os ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos.

