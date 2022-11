Comarca de Tabatinga já tem 29 acordos firmados na “Semana de Conciliação”

A Comarca de Tabatinga realizou 65 audiências de conciliação até ontem (09/11), de um total de 115 audiências pautadas pelas 1.ª e 2.ª Varas e pelo Juizado Especial local para a “Semana Nacional de Conciliação”, que segue até sexta-feira (11/11).

Das audiências realizadas, foram firmados 29 acordos entre as partes, sendo cinco em ações que tramitam nos juizados especiais e outros 24 em ações da área de família, entre eles um processo iniciado em 2014.

Segundo a equipe da 1.° Vara da Comarca, são feitas reuniões periódicas entre magistrados e servidores para tratar do atendimento, recepção das partes do conflito, abordagem conciliatória e explicação para as partes sobre a importância da conciliação.

Na programação da semana estão envolvidos dez servidores e nesta edição a comarca também conta com a participação do juiz Roberto Taketomi. Com informações do TJAM