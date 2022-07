Com salário de R$ 5,8 mil, MPF abre processo seletivo para assessor jurídico em Manaus

Manaus/AM – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para uma vaga relativa ao cargo em comissão assessor nível II (CC-2) do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas. A remuneração é de R$ 4.962,19, com o acréscimo de auxílio-alimentação de R$ 910,08 e outros benefícios e jornada de 40 horas semanais. Para participar é necessário possuir graduação em Direito e disponibilidade de início imediato.

O selecionado atuará no 7º Ofício da Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM), que trata de assuntos na área criminal, controle externo da atividade policial e custos legis tributário e previdenciário, em Manaus.

Os interessados devem encaminhar e-mail para o endereço [email protected] até o dia 5 de agosto de 2022 com os seguintes documentos anexados, em documento único no formato PDF: curriculum vitae contendo dados de identificação, formação escolar, títulos, cursos e experiências profissionais e suas respectivas documentações comprobatórias.

É obrigatória, para a efetivação da inscrição, a apresentação de cópia do diploma ou certificado de formação superior, em nível de graduação em Direito, devidamente registrado no Ministério da Educação.