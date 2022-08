Com cachê de R$ 700 mil, mais um show de Wesley Safadão é investigado no Amazonas

Manaus/AM – O show de Wesley Safadão, contratado por um cachê de R$ 700 mil, programado para ocorrer no mês de outubro em Novo Airão, município do interior do Amazonas, está sendo alvo de representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). O show deve acontecer no Festival do Boto, entre os dias 14 a 16 de outubro.

A contratação do cantor foi realizada pelo prefeito de Novo Airão, Frederico Junior.

Na representação, houve pedido de suspensão imediata do show, por possíveis irregularidades na contratação realizada sem licitação com valores vultosos, em detrimento de investimentos nas áreas da saúde, educação e saneamento básico. Conforme documento publicado no Diário Oficial do TCE, a contratação já estaria sendo paga, pois o valor do show foi parcelado em dez vezes.

A representação foi apresentada pela Secretaria de Controle Externo do TCE, após fiscalização da Diretoria de Controle Externo de Licitações e Contratos (Dilcon), que está apurando todas contratações de artistas nacionais no Amazonas.

O presidente do TCE-AM, Erico Desterro, decidiu não atender o pedido de suspensão do show, estabelecendo prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Novo Airão se manifeste sobre os questionamentos apresentados.