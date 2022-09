Clubes de Tiro podem ser fechados por Moraes antes e durante a votação em outubro

O Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu com delegados gerais da Polícia Civil dos Estados, e, na pauta do último dia 20, terça-feira, resultou pedido das autoridades no sentido de que, ante riscos gerados pelo aumento da circulação de armas de fogo, seja determinado o fechamento de clubes de tiro durante as eleições.

No dia de hoje, 22 de setembro, Moraes declarou irá avaliar a matéria e, se convencendo do narrado na preocupação, que se demonstra palpável, poderá determinar o fechamento de clubes de tiro nas 48 horas antes dos dois turnos das eleições de 2022. O mesmo procedimento poderá ser adotado no dia da votação e nas 24 horas após a divulgação do resultado.

O regramento aprovado pela Corte Eleitoral, no final de agosto, autoriza o porte somente aos agentes das Forças de Segurança Pública que estejam a serviço no dia da votação. Todos os demais portadores de armamentos serão presos em flagrante e enquadrados pelo cometimento de crime eleitoral. Há milícias armadas espalhadas pelo país, enfatizou esse fato, ainda mais, a preocupação das autoridades, razão da qual se originou o pedido destinado a Moraes.