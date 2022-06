Chalub preside última sessão plenária à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas

A sessão plenária desta terça-feira (28/06) foi a última presidida pelo desembargador Domingos Chalub, que na próxima segunda-feira (04/07) passará o cargo ao desembargador Flávio Pascarelli.

Após os julgamentos pautados, a desembargadora Graça Figueiredo parabenizou Chalub por durante a sua gestão na Presidência ter enfrentado a dificuldade da pandemia, contornado-a de forma sábia, juntamente com as desembargadoras Carla Reis (vice-presidente) e Nélia Caminha (corregedora-geral), que tornaram mais humano e mais fácil absorver as dificuldades.

“Só tenho muito a agradecer por ter enfrentado essa situação de tanta gravidade que tornou mais leve para mim, que não tinha tanta familiaridade com computador e tive de dar meu jeito, como diz o caboclo… Quero agradecer essa oportunidade, pelo estilo que Vossa Excelência tem, o conheço há mais de 40 anos, fico muito emocionada e quero lhe abraçar por ter enfrentado tudo dessa maneira e ter trazido a paz e a tranquilidade”, afirmou a desembargadora Graça, lembrando que o Judiciário não parou em nenhum momento, apesar das dificuldades.

Graça saudou ainda as desembargadoras Carla e Nélia, que com sabedoria também trouxeram essa paz para enfrentar a situação e garantir o trabalho aos jurisdicionados.

A desembargadora Mirza Cunha endossou as palavras proferidas e lembrou também o trabalho do desembargador Wellington Araújo na Vice-Presidência desde maio, agradecendo pelo que foi feito nesses dois anos e parabenizando os quatro colegas pela administração do Tribunal.

Da mesma forma se manifestou a desembargadora Onilza Gerth, parabenizando a gestão pelo trabalho desenvolvido. “Vai ficar na memória”, afirmou.

Ao final, o presidente Chalub informou que na segunda-feira (04/07) será “a entrega dos bastões” no Teatro Amazonas aos desembargadores Flávio Pascarelli, Graça Figueiredo e Anselmo Chíxaro, que exercerão as funções de presidente, vice-presidente e corregedor-geral na próxima gestão temporária.

Chalub disse que seu discurso será no máximo 12 minutos, que irá agradecer aos servidores em nome de cada representante de área e que depois irá tirar licença para complementar um tratamento de saúde e usufruir de férias.

Remoções

No início da sessão desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas analisou processos de remoção de magistrados para dez Varas da Comarca de Manaus, aprovando os nomes para as unidades judiciais, conforme os critérios dos editais. Foram apreciados dez processos administrativos.

Pelo Edital n.º 19/2022 – PTJ, de remoção para a 18.ª Vara do Juizado Especial Cível, pelo critério de antiguidade, foi removido o juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento.

Pelo Edital n.º 20/2022 – PTJ, que trata da remoção para a 19.ª Vara do Juizado Especial Cível, pelo critério de merecimento, foi removido o juiz Cid da Veiga Soares Júnior.

Para a 20.ª Vara do Juizado Especial Cível, pelo Edital n.º 21/2022 – PTJ, foi removida a juíza Articlina Oliveira Guimarães, por antiguidade.

Para a 21.ª Vara do Juizado Especial Cível, pelo Edital n.º 22/2022 – PTJ, foi removida a juíza Bárbara Folhadela Paulain, pelo critério de merecimento.

Pelo Edital n.º 23/2022 – PTJ, de remoção para a 21.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, por antiguidade, foi removido o juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares.

Pelo Edital n.° 24/2022 – PTJ, de remoção para a 22.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, pelo critério de merecimento, foi removido o juiz George Hamilton Lins Barroso.

Pelo Edital n.º 25/2022 – PTJ, de remoção para a 23.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, por antiguidade, foi removida a juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva.

Para a 9.ª Vara de Família, pelo Edital n.º 26/2022 – PTJ, por merecimento, foi removida a juíza Áurea Lina Gomes Araújo.

Para a 10.ª Vara de Família, pelo Edital n.º 27/2022 – PTJ, pelo critério de antiguidade, foi removido o juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos.

E, pelo Edital n.º 28/2022 – PTJ, de remoção para a Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias (Vemaqa), pelo critério de merecimento, foi removido o juiz Moacir Pereira Batista.

