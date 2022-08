A solenidade de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), prevista para as 16h desta sexta-feira (19), em Belo Horizonte, será transmitida ao vivo pelo canal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no YouTube.

O canal transmitirá na íntegra a cerimônia de instalação, a posse dos novos desembargadores federais e a eleição dos dirigentes da corte regional para o biênio 2022-2024, na qual serão escolhidos o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral.

Fonte: Asscom STJ