Caso Milton Ribeiro é encaminhado ao Supremo e Carmen Lúcia decidirá se investiga Bolsonaro

O juiz do TJDF, Renato Coelho Borelli, encaminhou os autos de investigações sobre o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores suspeitos de atuarem no Ministério da Educação, para análise da Ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal. O ato se deu após suspeitas de interferência do Presidente Jair Bolsonaro nas apurações.

Segundo o apurado, teria ocorrido “indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nas operações da Polícia Federal. As suspeitas decorreram de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça e por meio de um diálogo apurado em captação de conversas do então Ministro.

Doutra banda, há notícia de que houve tratamento diferenciado dado ao ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, em afirmação dada pelo Procurador da República que comanda as operações. O ex-Ministro não teria sido conduzido não teria sido levado diretamente a qualquer unidade penitenciária para que pudesse ser pessoalmente interrogado pela Polícia Federal.

Cabe à Ministra Carmen Lúcia a decisão à respeito do prosseguimento da investigação na Justiça Federal do Distrito Federal ou que parte dos autos fique sob a responsabilidade do STF. Por ora, o juiz Borelli determinou a interrupção de interceptações telefônicas dos investigados, até decisão da Suprema Corte.