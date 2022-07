Cabrito Teves leva SBT a condenação por ofensa à participante do jogo dos pontinhos

O jogo dos pontinhos, do Programa Sílvio Santos, rendeu ao SBT, ante o Tribunal de São Paulo, condenação ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais causados a uma participante da brincadeira por ter sido alvo de um comentário de Cabrito Teves, interpretado por Alexandre Porpetone. Foi Relatora a Desembargadora Maria do Carmo Honório.

Aceitando o desafio de participar do jogo, a jovem respondeu à pergunta, para completar a resposta pretendida por Silvio Santos. Cabrito, sem perder tempo, bradou “A mulher que está com um espanador na cabeça acertou”, com risos na plateia. A frase se referia ao cabelo crespo, volumoso e ruivo de L.J, e a jovem se constrangeu.

Ao depois, houve ação na justiça, no qual a participante, em processo judicial movido contra o SBT e Cabrito Teves, pediu indenização, associada a solicitação de desculpas públicas. Por meio de recurso de apelação, a justiça paulista reconheceu o pedido, impondo a condenação, vindo a Relatora a firmar que o direito à piada restou extrapolado.