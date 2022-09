Bruno Krupp vira réu por estelionato contra Hotel Nacional

A justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do MP-RJ contra o modelo Bruno Krupp e Bruno Monteiro Leite pelo crime de estelionato contra o Hotel Nacional. O golpe da dupla teria feito pelo menos três vítimas. De acordo com a denúncia, elas se hospedaram no hotel após negociar supostos descontos em diárias oferecidos por Krupp e Monteiro Leite.

Segundo a denúncia, o prejuízo financeiro causado ao hotel pelo esquema fraudulento da dupla é superior a R$ 400 mil. O valor é relativo a hospedagens contratadas e utilizadas e, posteriormente, recusadas pelas operadoras de cartão de crédito. A dupla abordava as vítimas oferecendo desconto nas diárias. Elas aceitavam a oferta, acreditando na alegação, por parte de Krupp e Monteiro Leite, da existência de parceria do hotel com uma suposta agência de viagens.

Uma das vítimas do golpe transferiu o valor de R$ 5 mil para a conta bancária de Bruno Monteiro Leite, que se apresentava como o proprietário da falsa agência de viagens, por sete diárias no hotel. A segunda vítima transferiu R$ 750,00 como pagamento de três diárias no Hotel Nacional, após Bruno Krupp oferecer a “promoção” da falsa agência de viagens, com 50% de descontos.

Já a terceira vítima transferiu o valor de R$ 10 mil para a conta bancária de Bruno Monteiro Leite para ficar hospedado durante algumas semanas no mês de março de 2021. Após deixar o hotel, a vítima foi surpreendida ao receber uma ligação do hotel, informando que havia um débito no valor de R$ 50 mil pelas diárias que havia contratado através da dupla.

Processo nº 0227390-84.2022.8.19.0001

Fonte: Asscom TJ-RJ