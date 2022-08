Bruno Krupp tem pedido de liberdade negado pela justiça do RJ

O modelo Bruno Krupp, acusado de provocar a morte por atropelamento do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho, teve pedido de liberdade negado pela justiça do Rio de Janeiro. Bruno pilotava uma moto em alta velocidade e sem possuir carteira de habilitação quando atropelou o garoto, na barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A defesa de bruno pediu o relaxamento da prisão com base no estado de saúde do modelo, mas o pedido foi negado pelo juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal da capital. Na decisão, o juiz manteve a prisão preventiva.

“Por fim, destaco que, conforme informado pela SEAP (pasta 254), quanto ao estado de saúde, o Acusado está ‘melhor que no início da internação’ (sic – fls. 254). Assim, nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão. Por todos esses motivos, INDEFIRO OS PLEITOS LIBERTÁRIOS E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA.“

Processo nº 0210703-32.2022.8.19.0001