Bolsonaro se comprometeu pessoalmente com Alckmin assegurando a transição de governo

O presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, em encontro não previsto, no Palácio do Planalto, conversou com Geraldo Alckmin, em deliberação dada quando o coordenador da transição de Luiz Inácio, estava se deslocando da área interna do prédio. Tudo teria sido proporcionado após a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Na coincidência, ambos trocaram diálogo e o resultado, segundo o próprio Alckmin teria sido positivo.

Desse encontro informal, no entanto, não teriam participado os demais membros do grupo de transição presentes no local, como Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante. Alckmin, em fala a imprensa, não quis se manifestar se houve algum ato de Bolsonaro em relação à vitória de sua chapa, no último domingo.

“Em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade”, foi o tema tratado com Bolsonaro, disse Alckmin.