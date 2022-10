Bolsonaro quer que TSE vete vídeo em que ele fala sobre venezuelanas menores de idade

O Tribunal Superior Eleitoral recebeu pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (16/10) para que seja retirado a propaganda eleitoral do PT que veicula trecho de uma declaração feita por Bolsonaro na última sexta-feira (14/10) que envolvem garotas venezuelanas e menores de idade. Bolsonaro alega que o PT descontextualizou sua fala e solicita a retirada de qualquer referência ao conteúdo, com a aplicação de multa no valor de R$ 500 mil a cada futura postagem do vídeo.

O vídeo foi utilizado pelo PT e circulou nas redes sociais. Bolsonaro foi acusado de pedofilia por dizer que “pintou um clima” com meninas de 14 anos.

Após a repercussão, o presidente fez uma live durante a última madrugada para se explicar e disse que o PT descontextualizou sua fala.

Veja a inicial: