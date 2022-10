Bolsonaro é aconselhado a reconhecer derrota para evitar reação acirrada de apoiadores

O silêncio de Bolsonaro, desde ontem quanto ao reconhecimento de sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva tem deixado preocupado inclusive seus Ministros e assessores, informaram fontes à imprensa. Cuida-se de um silêncio que está incomodando até os mais próximos ao Presidente. Há, por parte de Bolsonaro, um sentimento que seus apoiadores são adeptos, o de que possa ter perdido a eleição por medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Mas se espera que Bolsonaro logo se pronuncie, pois, o efeito de um discurso seu reconhecendo a derrota pode amenizar os ânimos, ainda que entre os mais radicais apoiadores. Bolsonaro estaria sendo aconselhado por ministros e militares a reconhecer, então, o quanto antes, o resultado da eleição presidencial.

Há informações, também, de que haja um discurso em preparação, e o seu idealizador é o próprio Presidente da República, e que seria lido hoje ou amanhã. Mas, de então, tudo se resume em expectativa, sem qualquer definição a respeito. A certeza é quanto a ideia que Bolsonaro tem de ter sido injustiçado.

Na data da eleição, ontem, o TSE e o STF tomaram decisões que foram no sentido contrário dos interesses de Bolsonaro. As duas Cortes proferiram decisões para exigir a garantia do transporte gratuito de eleitores no segundo turno, o que, na visão de Bolsonaro, refletiu diretamente em benefício de Lula. Há quem firme que o silêncio de Bolsonaro é o combustível para que os bloqueios de caminhoneiros avancem no país.