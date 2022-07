Blogueiro bolsonarista divulga informação mentirosa sobre Gilmar Mendes

O Supremo Tribunal Federal desmentiu nesta sexta-feira (8/7) uma notícia falsa, reproduzida nas redes sociais pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio — investigado no inquérito das fake news —, que ligava o ministro Gilmar Mendes a uma igreja de Minas Gerais.

De acordo com a publicação, documentos comprovariam que o magistrado é presidente de uma igreja de Santos Dumont (MG) que fatura até R$ 2,5 milhões por ano. O CNPJ do templo estaria vinculado ao CPF de Gilmar.

Com base em consulta ao site da Receita Federal, o STF mostrou que o presidente da igreja de fato se chama Gilmar Ferreira Mendes. No entanto, trata-se de um homônimo, pois o CPF em questão não é o do ministro.Oswaldo Eustáquio tem dado bastante trabalho à Justiça. Em nome de uma suposta liberdade de opinião, o blogueiro já foi preso duas vezes por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Suspeito de participar da organização de atos contra as instituições democráticas, o blogueiro foi autorizado a cumprir domiciliar após a primeira prisão, mas acabou sendo preso novamente por descumprir medidas cautelares. Eustáquio desrespeitou “proposital e reiteradamente” as ordens para não sair de Brasília e para não usar as redes sociais.

Já o autor da notícia mentirosa sobre Gilmar, Allan dos Santos, teve a prisão decretada por Alexandre em outubro do último ano por produzir e difundir conteúdos falsos para atacar e descreditar instituições públicas. Atualmente, está foragido da Justiça brasileira.

Fonte: Conjur