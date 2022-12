Auditor Fiscal e Analista Tributário têm vagas oferecidas em concurso da REceita Federal

Estão abertas as inscrições para o concurso da Receita Federal destinado a preencher 699 vagas em cargos de Analista Tributário (469 postos) e Auditor Fiscal (230 vagas), com salários iniciais de R$ 11.684,39 e R$ 21.0-29.09, respectivamente. Os concursos são anunciados após o decurso de 8(oito) anos sem que tenha ocorrido igual oportunidade aos interessados. A última seleção ocorreu em 2014.

Há requisitos que devam ser cumpridos para a inscrição no concurso. Os candidatos devem possuir curso superior em qualquer área do conhecimento, com diploma fornecido por instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação -MEC.

A autorização para o processo seletivo foi dada pelo governo federal, por meio do Ministério da Economia. As inscrições para o processo seletivo ficarão abertas até as 16 horas de 19 de janeiro de 2023 pelo site www. conhecimento.fgv.br. As taxas custam R$ 115, para Analista Tributário e R$ 210 para Auditor Fiscal. As provas tem previsão de data para 19 de março de 2023.