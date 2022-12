Atos antidemocráticos justificam mega operação da Polícia Federal a mando de Moraes

A Polícia Federal abriu na manhã desta quinta-feira, 15, uma mega operação que cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas a atos antidemocráticos em todo o País, em especial os bloqueios de estradas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Investigadores consideram que trata-se da maior ofensiva já realizada conta os financiadores dos atos antidemocráticos.



A operação também cumpre quatro mandados de prisão preventiva no Espírito Santo. Das buscas realizadas em todo o País, 23 são cumpridas no Estado, mas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Os alvos são pessoas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública, informou a PF.



As demais diligências são realizadas nos Estados do Acre (9), Amazonas (2), Mato Grosso (20), Mato Grosso do Sul (17), Rondônia (1), Paraná (16) e Santa Catarina (15), além do Distrito Federal (1). Ao todo, são mais 81 buscas. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.