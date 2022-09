Ator José Dumont, da Globo, armazenava 240 arquivos de pornografia, firmou decisão judicial

A busca e apreensão realizada no apartamento do ator José Dumont, de 72 anos de idade, revelou a existência de 240 arquivos de pornografia infantil, totalizando 98 megabytes, entre fotos e vídeos encontrados tanto no computador quanto no celular do ator e alguns desses arquivos mostram cenas de sexo entre crianças de 8 a 11 anos de idade. Há, ainda, fotos de bebês, medida que foi tomada após a prisão em flagrante ocorrida no último dia 15 de setembro.

Por se entender que o caso foi daqueles que afrontam a ordem publica, o ator se mantém preso preventivamente, se desconsiderando o pedido de liberdade provisória realizado pela defesa. Segundo a defesa, o material encontrada seria para pesquisa de trabalho.

“Não se pode ignorar que, embora a defesa tenha afirmado que ele não teria a vontade de armazenar os arquivos e realizaria um trabalho envolvendo o assunto, não se possa desconsiderar, também, que o relatório da Secretaria de Polícia indica a possiblidade de ter sido produzida pela câmera do trabalho apreendido”, firmou o magistrado ao decretar a prisão.