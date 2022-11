Atentado em Escolas no Espírito Santo tem suspeita de autoria sobre Adolescente

Suspeito pelo atentado tem 16 anos, é filho de um policial, e tem apenas 16 anos de idade. Duas professoras e uma aluna de 12 anos morreram e outras 13 pessoas ficaram feridas; o adolescente invadiu o colégio estadual e em seguida se dirigiu a uma escola particular na mesma região. Assim, duas escolas de Aracruz, na região norte do Espírito Santo, foram alvos de ataques a tiros na manhã desta sexta-feira, dia 25. Três pessoas morreram- duas professoras e uma aluna- e 13 ficaram feridas, entre elas quatro em estado grave.

O adolescente teria usado uma pistola 40, que pertence à Polícia Militar, e um revólver 38, além de três carregadores. Na roupa camuflada que vestia havia uma suástica nazista. O atentado ocorreu hoje pela manhã, por volta das 9h30. O suspeito invadiu a sala dos professores e atirou nas pessoas que estavam lá. Duas morreram no local- as professoras de matemática Cybelle Passos Bezerra Lara, de 45 anos, e de Arte, Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48.

Logo em seguida, o adolescente entrou em um carro de cor dourada modelo Duster, que estava com as placas cobertas, e partiu para a segunda escola. No Centro Educacional Praia de Coqueiral, colégio particular, ele se direcionou ao segundo andar do prédio, entrou em uma das salas de aula e começou a atirar em alunos que estavam próximos à entrada da sala. Ao todo, 3 pessoas foram baleadas e uma aluna de 12 anos morreu. Foi decretado luto oficial no Espírito Santo.

Apreendido, o adolescente confessou à Polícia Civil, mostrou a roupa, as armas e como fez. Estava bem calmo. Até então, não há motivo esclarecido sobre o atentado que enlutou o Estado. Os pais do adolescente se encontram arrasados.