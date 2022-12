Atentado em Brasília obriga procura de Allan Diego Rodrigues, o segundo envolvido

A Polícia Civil do Distrito Federal está diligenciando no sentido de capturar o segundo envolvido na tentativa de atentado no último dia 24, nas proximidades do Aeroporto de Brasília. As buscas se centralizam na pessoa de Alan Diego Rodrigues, de 32 anos de idade. O então único indiciado George Washington de Oliveira Souza delatou Alan como também atuante na tentativa de explosão de uma bomba que foi desarmada pela Polícia Militar, evitando uma tragédia.

Conforme George Washington, a conduta de Alan consistiu em operacionalizar o deslocamento do artefato explosivo para as proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, enquanto o próprio George seria o encarregado de dar sequência na explosão, por meio de controle remoto, fato que não se consumou ante a atuação precisa da polícia militar especializada com o desmonte do material.

Alan, segundo George deixou a bomba plantada no eixo de um caminhão tanque, próximo ao Aeroporto, carregado de querosene de aviação. O plano inicial, segundo George, era o de explodir a bomba na subestação de usina elétrica de Brasília, mas o plano falhou, ante o não compromisso de uma mulher que faria o transporte adequado do dispositivo. Restou comprovado, por meio de laudo da perícia técnica, que houve tentativa de explosão da bomba.