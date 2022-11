Ainda em clima tenso seguem investigações contra atos antidemocráticos

As investigações sobre os atos antidemocráticos, a mando de Moraes, e que envolve os Ministérios Públicos dos Estados, apontam para a existência de empresários que sustentam o movimento, com doações em dinheiro e mobilização por redes sociais com base em fake news. Os investigadores observam a incidência de inúmeras mensagens com números de Pix e tudo o mais para que as pessoas possam restar abastecidas financeiramente para que pudessem aderir a manifestações e bloqueios.

As pessoas que usam a desculpa de não aceitar o governo eleito saíram as ruas, pedindo golpe militar frente a quarteis, mas têm contra si uma pressão institucional que tem a frente o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes já determinou que as autoridades estaduais encaminhem a Corte no prazo legal informações detalhadas sobre os veículos que bloquearam rodovias ou vias de centros urbanos.

Moraes determinou ainda que o Diretor Geral da PRF, Silvinei Vasques, encaminhe um relatório completo de multas aplicadas aos responsáveis por bloqueios e das providências tomadas nas manifestações.

No dia de hoje as Forças Armadas lançaram uma nota em que se firmou não seja admissível ‘restrições a direitos por agentes públicos’. A nota das Forças Armadas dispôs, ainda, que também são condenáveis excessos cometidos em manifestações que possam restringir direitos individuais e coletivos.