Agricultor é condenado a 15 anos pela morte do irmão em São Luiz-RR

O Tribunal do Júri condenou na noite da última quinta-feira, 22 de setembro, o agricultor Fernando Silva Nepomucena a 15 anos e três meses de reclusão pelo homicídio do próprio irmão, Eduardo Silva Nepomucena, que, à época, tinha apenas 17 anos.

O crime ocorreu em janeiro de 2020, na vicinal 06, localizada no município de Caroebe. Na ocasião, depois de usar entorpecentes, Fernando deu uma paulada na cabeça do irmão, que morreu no mesmo instante. Logo depois, o acusado enrolou o corpo da vítima em uma rede e o enterrou em uma cova dentro da propriedade.

Para encobrir o crime, o réu levou a motocicleta de Eduardo até uma área de mata para simular que o jovem poderia estar perdido no matagal. Fernando ainda ajudou a família a procurar pela vítima até que o corpo de Eduardo fosse encontrado, quatro dias depois do assassinato.

A acusação foi sustentada pelo Promotor de Justiça Carlos Paixão. Os jurados acompanharam a tese do MPRR e condenaram o réu por homicídio cometido por motivo fútil, utilizando meio cruel e ocultação de cadáver.

O Promotor de Justiça Carlos Paixão afirma que a condenação é uma resposta de que a sociedade não compactua com a impunidade. “O rigor da Lei deve ser aplicado para que todos entendam que o direito à vida é primordial e deve ser preservado”, concluiu o Promotor.

Fonte: Asscom MPRR