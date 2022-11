Advogada catarinense é nomeada desembargadora do TRF4 pelo Quinto Constitucional

A advogada catarinense Ana Cristina Blasi foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) pelo Quinto Constitucional da Advocacia. O ato de nomeação foi assinado na sexta-feira (11/11), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn, congratulou a conterrânea pela nomeação. “O Quinto Constitucional da Advocacia é um dispositivo indispensável para o equilíbrio e a inclusividade nos Tribunais. Seremos muito bem representados pela mais nova desembargadora do TRF4”, disse Horn.

No mês de maio, durante sessão do Conselho Pleno no Conselho Federal da OAB, foram escolhidos os seis nomes da advocacia para a vaga. Mais tarde, o TRF4 indicou três nomes do rol para o tribunal. A nova desembargadora concorreu à vaga no TRF4 com os advogados Marcelo Machado Bertoluci e Alaim Giovani Fortes Stefanello.

Carreira



Ana Cristina Blasi é advogada há 30 anos, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especializada em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados. Na seccional, ela exerceu o cargo de secretária-geral e de coordenadora de Relacionamento com a Justiça Federal. Entre os anos de 2015 e 2017, atuou como juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado. Em abril de 2021, Ana esteve ainda à frente da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina do governo interino. Com informações da OAB Nacional