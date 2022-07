Acusado de tentativa de feminicídio é condenado a 16 anos de prisão em Brasília

O Tribunal do Júri de Brasília condenou Franklândio Batista de Souza, conhecido por Frank, à 16 anos e quatro meses de reclusão, por tentar matar duas pessoas: sua ex-companheira, com quem teve relacionamento por 21 anos e encontra-se separado há três, e o atual parceiro da mulher. O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

O crime ocorreu na noite do dia 5 de setembro de 2020, no interior do apartamento da mulher, localizado na Asa Norte, em Brasília/DF. Para o Ministério Público do DF, a ação criminosa teve motivação torpe e foi praticada com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram atacadas de forma repentina. Além disso, foi caracterizada por um feminicídio, praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Ao dosar a pena, o Juiz Presidente do Júri destacou que o acusado apresenta maus antecedentes, pois já foi condenado definitivamente por fato anterior. O acusado respondeu ao processo preso e, de acordo com o juiz, persistem “as razões da decretação de sua custódia cautelar, sendo em liberdade uma ameaça à ordem pública”.

Processo: 0730758-48.2020.8.07.0001

Fonte: Asscom TJDFT