Acabou! Não há mais o que contestar! Brigas de Bolsonaro se encerraram com o Supremo

Nas palavras de um importante interlocutor do STF, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez, nesta terça feira, dia 1 de novembro, a visita mais cordial e educada de sua longa e conturbada relação com o Supremo Tribunal Federal. Acabou. Não há mais divergências que possam ser debatidas.

O estilo agressivo de Bolsonaro findou. Nada de palavrões ou ataques pessoais e tampouco reclamações constrangedoras. O presidente, com reflexão, conversou com os Ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Edson Fachin, Luiz Fux, no gabinete da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e por mais de uma hora.

Quem esteve com Bolsonaro foi Paulo Guedes, que também se manifestou, e falou sobre os feitos do governo. Não há mais conflitos com a Suprema Corte. Acabou! Os conflitos se encontram encerrados. E acabou é pretérito. É passado!.

Após mais de 40 horas de espera, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva, nas urnas eletrônicas que tanto pois em discussão e que foi eleito por meio dessas urnas em 2018. Agora, findou, acabou, ou qual seja a expressão que se queira usar, é hora de transição para o novo governo.