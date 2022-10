A guerra jurídica entre Brad Pitt e Angelina Jolie não encontra trégua na justiça americana

Comportamento abusivo de Brad Pitt é o que Angelina Jolie informa às autoridades americanas em uma nova queixa contra o ex-marido. No documento então oficializado, no dia de ontem, Jolie relata detalhes de abusos sofridos por Pitt e se reporta a um fato ocorrido em 2016 dentro de um avião particular, o que teria sido o motivo da dissolução do casamento.

Brad Pitt teria exigido de Angelina um acordo de confidencialidade no qual a mulher ficaria proibida de falar sobre os abusos emocionais e físicos perpetrados contra si pelo ator, que também comportaria agressão aos filhos do casal. No ano de 2016, Pitt, Jolie e seus seis filhos voaram da França para a Califórnia. O ator teria, segundo Angelina, sufocado um dos filhos e bateu no rosto de outro, sacudindo a cabeça de Jolie, ante sua intervenção a favor das crianças. De então, houve o pedido de divórcio.

A defesa de Pitt diz que não irá aceitar acusações por fatos que não cometeu. O processo de separação de Brad Pitt e Angelina Jolie se arrasta por anos, envolvendo batalha judicial onde também se discute a guarda dos filhos. O mais recente imbróglio jurídico se refere à disputa sobre uma vinícola francesa Chàteau Miraval, adquirida pelo famoso casal há mais de dez anos. Pitt diz que Angelina vendeu metade de suas ações para outra empresa sem que o mesmo tenha autorizado.

Nessa guerra jurídica, há relatos e fatos diversos, e indicam que não chegarão ao fim, proximamente, sequer dentro das possibilidades jurídicas que são identificadas como viáveis dentro do litígio que envolve o ex-casal. A mais nova queixa de Angelina contra Pitt foi inaugurada nesta semana e sequer teve seus pressupostos de admissibilidade ainda verificados.